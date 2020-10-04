ещё! выкл. сиськи
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04.10.2020 16:07 | тексты от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Я увидел тебя у станка,
Нежный взор твой меня озадачил.
Ты стояла, вращая, слегка
Рукоятку продольной подачи.

Я сказал тебе: "Ваши черты
Несомненно полны благородства"
Мне в ответ улыбаешься ты
Без отрыва от производства

Я теперь без ума от тебя,
Быть не может с тобою ошибки.
Ты стояла в руках теребя
Радиально-упорный подшипник.

А под вечер к тебе я приду,
Ты расскажешь мне голосом звонким
О подаче на левом ходу,
О гидравлике и шестеренках.

И не будет ни ветра ни туч
Только ты и луна в целом мире.
Хочешь я подарю тебе ключ
22 на 24.
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Vintorezz | 04.10.2020 16:09
Я увидел тебя у станка
Был я взглядом твоим озадачен
Ты стояла, вращая слегка,
Рукоятку продольной подачи

И сказал я, что Ваши черты
Несомненно полны благородства
А в ответ улыбнулась мне ты,
Без отрыва от производства

И с тобою гулять я пойду
И расскажешь мне голосом звонким
Про работу мотора на полном ходу
Про подшипники и шестеренки

И не будет ни снега, ни туч,
Мы с тобою одни в целом мире
Хочешь, я подарю тебе гаечный ключ
19Х24?

И вернувшись из ЗАГСа домой
Этой ночью пленительно жаркой
Будем мы до утра наслаждаться с тобой
Руководством по газовой сварке

Жизнь пройдет, словно радостный миг
Я у милого тела заплачу
И к могиле твоей принесу маховик
С рукояткой продольной подачи...
Polina | 04.10.2020 16:47
ляпота какая! я тоже так хочу: когда состарюсь и умру, и дряхлый атрокс мне на могилку, например, свой, крафтовый, сортовой виски стаканчик принесет и скажет "помнишь, мать, как я старался над ним, а ты меня всячески поддерживала и помогала, где я просил. вот теперь испробуй на посошок." или молочка козьего с яичками домашними от наших коз и птиц с кроличьей тушкой положит и скажет "всячески ты мне помощью и поддержкой была в любом моем деле, в любом интересе, хоть и ворчала маленько, но бок о бок во всем шла со мной. вот тебе, жена любимая, плоды от нашего дела общего на последок.")
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