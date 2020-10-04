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04.10.2020 16:07 | тексты от Vintorezz | комментарии: 2 ↓
Я увидел тебя у станка,
Нежный взор твой меня озадачил.
Ты стояла, вращая, слегка
Рукоятку продольной подачи.
Я сказал тебе: "Ваши черты
Несомненно полны благородства"
Мне в ответ улыбаешься ты
Без отрыва от производства
Я теперь без ума от тебя,
Быть не может с тобою ошибки.
Ты стояла в руках теребя
Радиально-упорный подшипник.
А под вечер к тебе я приду,
Ты расскажешь мне голосом звонким
О подаче на левом ходу,
О гидравлике и шестеренках.
И не будет ни ветра ни туч
Только ты и луна в целом мире.
Хочешь я подарю тебе ключ
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