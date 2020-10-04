04.10.2020 16:07 | тексты от Vintorezz | комментарии: 2 ↓ от Я увидел тебя у станка,

Нежный взор твой меня озадачил.

Ты стояла, вращая, слегка

Рукоятку продольной подачи.



Я сказал тебе: "Ваши черты

Несомненно полны благородства"

Мне в ответ улыбаешься ты

Без отрыва от производства



Я теперь без ума от тебя,

Быть не может с тобою ошибки.

Ты стояла в руках теребя

Радиально-упорный подшипник.



А под вечер к тебе я приду,

Ты расскажешь мне голосом звонким

О подаче на левом ходу,

О гидравлике и шестеренках.



И не будет ни ветра ни туч

Только ты и луна в целом мире.

Хочешь я подарю тебе ключ

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