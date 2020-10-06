ещё! выкл. сиськи
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06.10.2020 05:10 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Князь и княгиня Сайн-Витгенштейн-Сайн на отдыхе, 1955 год
2000x2000, 419 Kb / князь, сигарета, бутылка, корабль, пароход, девочка, мальчик

комментарии
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Vintorezz | 06.10.2020 05:11
Князю на снимке - 12 лет. княгине - 13. Сайн-Витгенштейн-Сайн - графство в Вестфалии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BD
Vintorezz | 06.10.2020 05:12
Оба два - праправнуки Льва Петровича Витгенштейна.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... %D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Vintorezz | 06.10.2020 05:12
http://www.royaltyguide.nl/ima ... 2009%20Solms/Ludwig%20Sayn.JPG
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