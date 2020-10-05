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06.10.2020 14:00 | картинки от akel | комментарии: 1  ↓ 

680x430, 39 Kb / сон, 2020, 2021, пандемия, вирус, маска, памперс

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oleole1212 | 06.10.2020 14:27
и наш уряд продал все подгузники в италию и испанию, там наибольшее число засранцев, а мы опять из марли себе мастерим многоразовые....
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