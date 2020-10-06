ещё! выкл. сиськи
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06.10.2020 20:05 | картинки от mxx | комментарии: 2  ↓ 

526x767, 44 Kb / добился, ничего, день учителя, благодарность, язык, литература

комментарии
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kikos | 06.10.2020 20:11
Чёт как то не вошло.. а что кроме Натальи Александровны других учителей не было, фсево одна ашипка.. и та не критическая.
supershmel | 06.10.2020 21:16
kikos (20:11), таки я добился слишком мало ничего для такого количества пиздобратии как все преподы
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