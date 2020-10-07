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07.10.2020 12:35 | тексты от Pavelin | комментарии: 0 ↓
Антуан Лопушидзе подарил мне шкатулку. Интересная вещица, и я решил узнать о ней побольше. Оказалось, что шкатулка сделана из золота и инкрустирована настоящими драгоценными камнями. Работа немецкого ювелира 16 века Венцеля Ямнитцера. А он думал, что это китайская поделка. Ха-ха-ха! – Антуан Лопушидзе!
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