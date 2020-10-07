ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: Mxx вернулся »
07.10.2020 16:11 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Xx: Нам в школе на уроках этикета говорили, есть три табу для беседы (даже между самыми близкими людьми): религия, секс и зарплата.

Yy: Одному Богу известно, как я ебусь на работе за такие копейки

Zz: Комбо!
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