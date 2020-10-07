07.10.2020 16:28 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от xxx: Брат рассказывал. не о черных воронах, об обычных серых.

xxx: Вышел как-то его друг, живший в частном доме, во двор, грецких орехов наколоть. Колол-колол, и тут подлетает к нему ворона и бросает еще один орех. Ну, ему не трудно, он его ей расколол, ворона съела и улетела.

xxx: И после того, как он во двор выходил, вороны со всей округи несли ему орехи. Он часть колол им, часть себе забирал.

xxx: Так вороны наняли человека на работу за зарплату