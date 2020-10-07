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07.10.2020 16:28 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
xxx: Брат рассказывал. не о черных воронах, об обычных серых.
xxx: Вышел как-то его друг, живший в частном доме, во двор, грецких орехов наколоть. Колол-колол, и тут подлетает к нему ворона и бросает еще один орех. Ну, ему не трудно, он его ей расколол, ворона съела и улетела.
xxx: И после того, как он во двор выходил, вороны со всей округи несли ему орехи. Он часть колол им, часть себе забирал.
xxx: Так вороны наняли человека на работу за зарплату
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