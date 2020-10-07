ещё! выкл. сиськи
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07.10.2020 22:05 | картинки от kikos | комментарии: 5  ↓ 

730x960, 146 Kb / провода, дырки

комментарии
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dimas | 07.10.2020 23:32
Сссссукааааааааааа, для меня это боль.
supershmel | 07.10.2020 23:36
я тупенький и у меня лапки. это вроде пол если смотреть по крошкам, но что тогда делают кабели в полу намертво
dimas | 07.10.2020 23:38
supershmel (23:36), судя по крошкам - это стена и ориентация фото правильная.
Polina | 07.10.2020 23:39
supershmel (23:36), больше похоже на стену, ибо свободных крошек только на низ отверстия приходится, остальные только если прицеплены за что-то
dimas | 07.10.2020 23:41
всё мечтаю под фальшпанелями сделать видео - синей парой, телефонию - красной, а сеть - серой. Но не выделяют средств на это вот все. Приходится перед протяжкой маркер разбирать и вдоль витой пары внутренностями промазывать.
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