|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
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09.10.2020 12:22 | тексты от Pavelin | комментарии: 4 ↓
Антуан Лопушидзе позвонил мне и сказал, что у него в гостях две шикарные красотки. Не приеду ли я составить компанию? Я, зная, что вокруг него вьются сплошь обольстительные фотомодели, поспешил к нему. Действительно это были обалденные красавицы, с которыми было приятно провести время. Только в доме у Антуана всё чинно, парадно: поцеловать ручку у матушки, пожать руку отцу, справится о том, как идут дела, поговорить о политике… А за столом дворецкий разливает вино. Вся эта обстановка не способствовала переходу на новый уровень общения. И тогда я предложил поехать ко мне, посмотреть мою коллекцию балалаек. Антуан что-то воспротивился: что там смотреть на какие-то ущербные балалайки, лучше отправиться в музей, где недавно выставлена коллекция скрипок Страдивари. Да и вообще у него сегодня запланирован вечерний променад c Mama. А девушки оказались более сговорчивые, и мы отправились ко мне домой, где у нас состоялся славный тройничок. Позднее позвонил Антуан и спросил, не надоел ли я девушкам со своими балалайками. Ха-ха-ха! – Антуан Лопушидзе!
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