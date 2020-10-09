ещё! выкл. сиськи
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09.10.2020 12:22 | тексты от Pavelin | комментарии: 4  ↓ 
Антуан Лопушидзе позвонил мне и сказал, что у него в гостях две шикарные красотки. Не приеду ли я составить компанию? Я, зная, что вокруг него вьются сплошь обольстительные фотомодели, поспешил к нему. Действительно это были обалденные красавицы, с которыми было приятно провести время. Только в доме у Антуана всё чинно, парадно: поцеловать ручку у матушки, пожать руку отцу, справится о том, как идут дела, поговорить о политике… А за столом дворецкий разливает вино. Вся эта обстановка не способствовала переходу на новый уровень общения. И тогда я предложил поехать ко мне, посмотреть мою коллекцию балалаек. Антуан что-то воспротивился: что там смотреть на какие-то ущербные балалайки, лучше отправиться в музей, где недавно выставлена коллекция скрипок Страдивари. Да и вообще у него сегодня запланирован вечерний променад c Mama. А девушки оказались более сговорчивые, и мы отправились ко мне домой, где у нас состоялся славный тройничок. Позднее позвонил Антуан и спросил, не надоел ли я девушкам со своими балалайками. Ха-ха-ха! – Антуан Лопушидзе!

комментарии
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kikos | 09.10.2020 12:44
))) я надеюсь, настанет тот час, когда мы узнаем, кто такой Антуан Лопушидзе!
Polina | 09.10.2020 14:42
kikos (12:44), и так понятно - лох!
dimas | 09.10.2020 14:47
что за херня???
supershmel | 09.10.2020 15:33
что за хуйня от нашего павелини лопушидзе. рад только за типа в истории которого в два страпона отодрали
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