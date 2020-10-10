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10.10.2020 09:17 | тексты от Murrzik | комментарии: 3 ↓
Без названия (пока)
Подъезд
Многие жители этажных домов давно привыкли, что свет на каждом этаже включается датчиком движения. А как на счёт датчика звука?
То есть, если идти тихо, не греметь ключами, костями, посудой... А если топнуть чуть погромче, то порядок, свет есть. Ещё можно спалиться датчику когда уже открываешь дверь.
Выключатели
Сейчас мало кого удивишь, когда все выключатели в квартире или в доме включают свет нажатием вниз. Хотя буквы "В" и "О" как бы намекают, как правильно.
Но когда два отдельных, одиночных, выключателя стоят рядом и один включает вверх, а другой вниз? Прикольно, да?
Вода
Ну, тут всё стандартно. В ванной горячая слева, холодная справа. На кухне наоборот. Тут ничего нового, это норма ))
ИТОГО как это всё выглядит
Ворачиваешься домой когда стемнело. Поднимаешься по лестнице и периодически притопываешь. Светло, красота!
Заходишь в прихожку, включаешь свет, раздеваешься наскоряк (потому что уже пританцовываешь по другой причине).
"Херак!" сразу по обоим выключателям. В прихожке свет погас, в ванной (туалете) включился. Будущее наступило!
Выходишь, выключаешь свет в ванной, если стиралка не включена. Если она работает, свет выключать нельзя. Иначе розетка тоже отключится о_О
Проходишь в зал, шаришь по стене, ничего нет. Топаешь, эффекта ноль. А потом вспоминаешь, что выключатель находится у входа в/на кухню. Это примерно в середине зала.
Занавес
p.s. Всё описанное - чистейшая правда.
Выбор названия за вами
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