11.10.2020 16:53 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Полковник Хью Купер, главный консультант Днепростроя, на фоне плотины Днепрогэса, 1935



Американский гидростроитель Хью Линкольн Купер в 1926 при содействии Александра Гамберга был приглашён правительством СССР и назначен главным инженером–консультантом на строительство Днепровской плотины, в те годы одной из крупнейшех в мире. Принимал активное участие в проектировании Днепрогэса, встречался с руководителями СССР, в том числе с И. В. Сталиным.

Первый иностранец, награждённый орденом Трудового Красного Знамени

Полковник, Хью Купер, консультант, Днепрострой, плотина, Днепрогэс, ч/б, ссср, река, строитель, инженер

