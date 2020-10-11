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11.10.2020 16:58 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
ДТП, Кейп–Фир, США, 1961
В 1961 году линкор ВМС США USS North Carolina BB–35 протаранил плавучий ресторан "Fergus' Ark" в городе Уилмингтон.
Таран был вторым происшествием с участием ресторана и ВМС США. В 1955 году в Fergus' Ark врезалась подводная лодка. Злые языки утверждали, что владелец ресторана специально разместил ресторан в неудобном для маневрирования месте, чтобы иметь возможность требовать компенсацию с моряков.
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