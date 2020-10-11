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11.10.2020 17:00 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Участницы женской научно–спортивной экспедиции "Метелица" во время ночного привала, Антарктида, 1989
«Метелица» — женская полярная научно–исследовательская лыжная команда, созданная Валентиной Кузнецовой в 1966 году, как команда лыжного марафона. За плечами команды — многолетний опыт сложнейших экспедиций: по островам арктических архипелагов (Земля Франца–Иосифа и Северная Земля); по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана к Северному полюсу; по Антарктическому материку (от обсерватории Мирный до Южного геомагнитного полюса); к географическому Южному полюсу; лыжных супермарафонов. В 1988–1989 годах команда приняла участие в экспедиции «II Антарктида» по маршруту: ст. Мирный — ст. Комсомольская — ст. Восток, пройдя на лыжах за 57 дней (декабрь − февраль) 1420 км.
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