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12.10.2020 08:42 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Фюзеляж британского тяжелого бомбардировщика Handley Page Halifax после боевого вылета, 1942 г
700x1022, 92 Kb / ч/б, решето, самолет, война, фюзеляж, бомбардировщик

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