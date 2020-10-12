ещё! выкл. сиськи
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12.10.2020 13:40 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Cписок симптомов, по которым не следует обращаться по телефону 03
770x909, 346 Kb / коронавирус, эпидемия, скорая помощь, Минздрав, капитализм, величие, нахуя вас лечить, бабы ещё нарожают

комментарии
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nifeus | 12.10.2020 14:44
ковид на мозги давит чтоли у них?
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