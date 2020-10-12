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12.10.2020 17:26 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Роскосмос потратит 4 млрд на космический буксир
https://bit.ly/310HuxP
https://pdmnews.ru/16733/
700x1064, 171 Kb / Роскосмос, буксир, книга, ПадишахИлиИшак

комментарии
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Real McCoy | 12.10.2020 17:34
Там написано, что 4.2 они потратят на *аванпроект*. Никакого ПадишахИлиИшак - освоят быстро, т.к. нужны только документы и мультики.
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