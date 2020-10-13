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13.10.2020 12:46 | сиськи от Pavelin | комментарии: 1  ↓ 
«Спящая обнаженная» картина Сергея Виноградова. Дата создания: 1900-е
1400x640, 325 Kb / Сергей Виноградов, картина, ню, живописец, спящая

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Pavelin | 13.10.2020 12:47
Сергей Арсеньевич Виноградов (1869-1938) – известный русский живописец. Писал преимущественно лирические пейзажи в саврасовско-левитановском стиле. Галерея художника https://www.artcontext.info/pi ... 08-01-06/3830-vinogradov.html.
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