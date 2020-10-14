|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
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14.10.2020 19:27 | интересное от n3n0rmal | комментарии: 0 ↓
Племя бутон, проживающее на одноименном острове на юго-востоке Сулавеси (Индонезия), стало известно на весь мир благодаря своим аномально синим глазам. Однако синий цвет глаз у всего племени не появился из ниоткуда. Радужки приобрели такой оттенок из-за редкого генетического заболевания, называемого синдромом Ваарденбурга. Он может вызвать потерю слуха и изменения пигментации волос, кожи и глаз. Очень часто глаза приобретают бледно-голубой цвет, а также возникает гетерохромия — когда глаза разных цветов что в племени не редкость.
Об их красоте стало известно благодаря индонезийскому геологу Корчине Пасарибу. Он посетил остров Бутон 17 сентября, где сделал фотографии его поразительных жителей - instagram.com/geo.rock888
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