15.10.2020 10:42 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от В сентябре 1990-го весь выпуск Vogue US был окрашен в красный, а одной из главных съемок, опубликованных в журнале, была фотосессия Кристи Тарлингтон под названием Reds. Для нее супермодель прилетела в СССР — страну, которая на тот момент только начала открываться миру. Железный занавес тогда уже пал, а в Советском Союзе уже были свои большие звезды. И самой яркой из них в начале 90-х считался Валерий Леонтьев, который составил Кристи Тарлингтон компанию на одном из снимков.

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