ещё! выкл. сиськи
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16.10.2020 11:25 | тексты от nevrika | комментарии: 0  ↓ 
- У нас после пяти девочек наконец-то родился мальчик!
- Поздравляю! И на кого похож?
- Не знаю, мы на лицо ещё не смотрели...
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