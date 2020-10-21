ещё! выкл. сиськи
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21.10.2020 00:39 | тексты от oleole1212 | комментарии: 0  ↓ 
Вышла версия "Камасутры " для евреев. На всех картинках присутствует МАМА и таки даёт советы

Умная женщина, даже если и забеременеет от любовника, то родит всё равно от мужа.

Когда человеку больше нечем гордиться. он начинает гордиться тем, что не пьёт и не курит...

Никогда ещё россияне не жили так плохо, как при Трампе

- Абраша, почему ты не купишь автомобиль?
--А зачем? Когда мне хорошо – меня везёт милиция, а когда плохо – скорая помошь.

- Милый ты не видел книгу «Как дожить до 100 лет»?
-- Я её сжёг!
-- Зачем?
-- Твоя мама хотела её почитать

Умирающий муж говорит жене :
-- Не плачь, ты , наверняка , ещё выйдешь замуж!
Жена:
-- Не говории глупостей! Вот если бы ты умер , хотя бы , на 10-15 лет раньше...

Женщине бывает недостаточно , чтобы муж её был сыт. Многие стараются, чтобы он был сыт по горло...

- Дорогой, ужин на столе.
– А в тарелку нельзя было положить?

-- Скажи, пожалуйста, Сарочка , можно ли доверять Фире тайны?
-- Можно. Вполне. Она три года назад получила наследство, а муж до сих пор не знает об этом...

-- Девочки, если мужчина просит вас остаться, всегда уточняйте: остаться в девках, дурах, друзьями или до утра..

-- Ой, Розочка, я ездила в санаторий и познакомилась с интересным мужчинкой! У нас с ним таки очень много общего : гастрит, гипертония и плоскостопие.

- Моня, ты знаешь, шо Яша присутствовал при Сонечкиных родах и таки даже сам перерезал пуповину! А ты бы смог?
-- Фаечка, таки , с моей слабой нервной системой , я могу присутствовать только при зачатии!

Женщина - хранительница домашнего очага, в котором сжигается семейный бюджет.

Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел её с опухшим лицом, но в новом платье.


Право не исполнять супружеские обязанности приобретается с годами..

- Ничего я и не толстая! Мой Боря говорит, что у меня идеальная фигура.
– Циля, он математик, для него идеальная фигура – шар!

Чем старше становишься, тем больше свидания начинают напоминать собеседование

Она любила его больше, чем он зарабатывал.

Москвичи как зубы - с каждыми годом всё меньше коренных..

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