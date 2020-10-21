21.10.2020 00:39 | тексты от oleole1212 | комментарии: 0 ↓ от Вышла версия "Камасутры " для евреев. На всех картинках присутствует МАМА и таки даёт советы



Умная женщина, даже если и забеременеет от любовника, то родит всё равно от мужа.



Когда человеку больше нечем гордиться. он начинает гордиться тем, что не пьёт и не курит...



Никогда ещё россияне не жили так плохо, как при Трампе



- Абраша, почему ты не купишь автомобиль?

--А зачем? Когда мне хорошо – меня везёт милиция, а когда плохо – скорая помошь.



- Милый ты не видел книгу «Как дожить до 100 лет»?

-- Я её сжёг!

-- Зачем?

-- Твоя мама хотела её почитать



Умирающий муж говорит жене :

-- Не плачь, ты , наверняка , ещё выйдешь замуж!

Жена:

-- Не говории глупостей! Вот если бы ты умер , хотя бы , на 10-15 лет раньше...



Женщине бывает недостаточно , чтобы муж её был сыт. Многие стараются, чтобы он был сыт по горло...



- Дорогой, ужин на столе.

– А в тарелку нельзя было положить?



-- Скажи, пожалуйста, Сарочка , можно ли доверять Фире тайны?

-- Можно. Вполне. Она три года назад получила наследство, а муж до сих пор не знает об этом...



-- Девочки, если мужчина просит вас остаться, всегда уточняйте: остаться в девках, дурах, друзьями или до утра..



-- Ой, Розочка, я ездила в санаторий и познакомилась с интересным мужчинкой! У нас с ним таки очень много общего : гастрит, гипертония и плоскостопие.



- Моня, ты знаешь, шо Яша присутствовал при Сонечкиных родах и таки даже сам перерезал пуповину! А ты бы смог?

-- Фаечка, таки , с моей слабой нервной системой , я могу присутствовать только при зачатии!



Женщина - хранительница домашнего очага, в котором сжигается семейный бюджет.



Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел её с опухшим лицом, но в новом платье.





Право не исполнять супружеские обязанности приобретается с годами..



- Ничего я и не толстая! Мой Боря говорит, что у меня идеальная фигура.

– Циля, он математик, для него идеальная фигура – шар!



Чем старше становишься, тем больше свидания начинают напоминать собеседование



Она любила его больше, чем он зарабатывал.



Москвичи как зубы - с каждыми годом всё меньше коренных..

анекдот, еврейский, обо всем

