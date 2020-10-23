23.10.2020 00:42 | тексты от Polina | комментарии: 0 ↓ от Люди - они как иконы. Есть для помощи в болезни, есть для прибавления ума, есть для успеха в бизнесе, есть для путешествий, для душевного покоя - и все они разные. Определитесь чего вам надо в житии, и выберите себе наконец ту, которая вам нужна. А то в большинстве случаев вы думаете что все иконы по акции, ходите, ой та не та, и у той оклад не такой, а эта вообще потасканная, может попадется еще нормальная, надо подождать, а потом хуяк - вам уже 30, все нормальные иконы разобрали, и лавка скоро закрывается. Во славу Господа, ёпта.

Владыка Павел.