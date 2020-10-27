ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: https://bit.ly/3mp8b7K »
27.10.2020 13:48 | картинки от Pavelin | комментарии: 3  ↓ 
Шишига – женщина за гранью нервного срыва
680x900, 221 Kb / бесноватая, мифология, Шишига, взъерошенные волосы, нелепый вид, бросается на мужчин

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Pavelin | 27.10.2020 13:49
Шишига (Лишенка) - по суеверным представлениям славян - маленькое горбатое существо женского пола, живет в камышах, предпочитает мелкие речушки и водоемы. Считалось, что она ходит голой с взъерошенными волосами, набрасывается на зазевавшихся прохожих и тащит их в воду, приносит беду пьяницам. В переносном значении: женщина, имеющая смешной, нелепый вид. Взято из картинок Шишиг https://www.zagadochnaya-sila. ... 199-slavyan/1486-shishiga.html
buny | 27.10.2020 13:59
Шишига- ГАЗ-66...
Polina | 27.10.2020 14:09
Pavelin (13:49), в другом наречии ее еще называют "камухА" )
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 112444 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 227 / 336| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer