28.10.2020 20:56 | тексты от Nick7rus | комментарии: 0 ↓ от В конце девяностых одна моя знакомая поступила в сельскохозяйственную академию. Вступительные экзамены сданы, с одногруппниками более менее перезнакомились, пора знакомиться и с преподавателями. Декан их факультета зооинженерии собрал их всех в аудитории.

-Я хотел бы понять, что толкнуло вас к данной специальности? - обведя взглядом, поинтересовался он. - Давайте начнем с вас молодой человек. Представьтесь.

-Иван Петров!

-Хорошо, Иван. Что послужило толчком в выборе вашей будущей профессии?

-Наверно больше всего книга Джека Лондона «Белый клык».

-Интересно. А почему?

-Он так хорошо описывал животных, их нравы, привычки, что я решил стать зоотехником чтобы более глубоко понять их сущность. Ведь мы о них ничего не знаем или не хотим знать.

-Хорошо, присаживайтесь. А вот вы девушка можете сказать, что стало толчком для вас? Представьтесь, пожалуйста.

-Екатерина Смирнова... - после этих слов девчонка явно растерялась, подбирая нужные варианты. - Наверное потому, что года три назад я посмотрела фильм... - и опять замялась, видимо прокручивая в голове что-то подходящее. Но как всегда в нужный момент все вылетает из головы. Сидящий рядом паренек, не поворачиваясь пробурчал: «Екатерина и ее дикие жеребцы», - посмотрела фильм «Екатерина и ее дикие жеребцы» это и стало для меня толчком к выбору этой профессии, - подхватила девчонка подсказку.

-Интересно, интересно... - декан даже поправил очки, - у меня как раз специализация коневодство, не могли бы вы объяснить почему? Поподробней.

-Ну так... - девчонка опять замялась, но сообразила и нашлась быстро, - я подумала, она Екатерина, я Екатерина. А почему бы и нет. Если она смогла, неужели я не смогу...