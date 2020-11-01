ещё! выкл. сиськи
« supershmel: комменты огонь https://www.youtube.com/watch?v=R459mo3O-eU »
01.11.2020 16:52 | картинки от atrox | комментарии: 5  ↓ 

720x960, 145 Kb / скульптор, глина, скульптура

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Болт | 01.11.2020 16:56
Это точно глина?
Polina | 01.11.2020 16:56
что-то сомнение что это глина
atrox | 01.11.2020 17:20
https://news.ykt.ru/upload/ima ... 9404/main_thumb.jpg?1520310839 Миша говорит - точно глина. Миша не может ошибаться.
мольфар | 01.11.2020 17:31
путин из говна - как жывой
supershmel | 01.11.2020 17:58
ботокса не хватает сильно
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 112495 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 198 / 335| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer