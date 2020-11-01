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01.11.2020 18:47 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Northrop B-2 Spirit
Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Northrop Grumman. Первый современный серийный тяжёлый самолёт со схемой «летающее крыло». Предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия. Начало полётов с 1989 года, производство прекращено в 1999 году.
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