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01.11.2020 18:51 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 

1080x1346, 180 Kb / берег, горы, туман, Фарерские острова, Дания

комментарии
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dimas | 01.11.2020 18:55
Это не лососевые ли фермы, там, в воде?
Vintorezz | 01.11.2020 19:02
Не знаю, напишете кто знает
Polina | 01.11.2020 19:14
На Фарерах построена уникальная акваферма по разведению палтуса в искусственных условиях и очень много ферм по разведению форели.
https://fototerra.ru/photo/Dan ... skie-ostrova/medium-165273.jpg
Sheitan | 01.11.2020 19:35
А какой это остров?
Вообще там фермы прям в заливах есть, например возле Sandavagur. Но при этом местного лосося в магазинах не найти. Как будто сразу с ферм увозят
supershmel | 01.11.2020 19:37
Sheitan (19:35), как у нас с рыбой прямо
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