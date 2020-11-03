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03.11.2020 18:55 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Коносуке Мацусита, основатель Matsushita Electric Industrial Company (позже Panasonic), в окружении всех продуктов, которые производила его компания, 1962 г.
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