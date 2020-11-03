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03.11.2020 19:57 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
В 2014 году на морское дно близ побережья багамского острова Насау была установлена самая большая подводная скульптура в мире — Океанский Атлант. На создание фигуры высотой 5,5 метра и весом 60 тонн архитектора Джейсона де Кайреса Тейлора вдохновили древнегреческие мифы. По задумке автора, сидящая и склонившая голову на бок девушка держит на своих плечах толщу океанических вод, как и древние титаны, что поддерживали небесный свод.
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