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04.11.2020 19:02 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Оскольский металлургический комбинат, сортопрокатный цех
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