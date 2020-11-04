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04.11.2020 19:04 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Армянский артиллерист ведёт огонь из 152-мм гаубицы-пушки Д-20 по скоплениям живой силы азербайджанцев
1920x1280, 329 Kb / Карабах, выстрел, пушка, гаубица

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