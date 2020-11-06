ещё! выкл. сиськи
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06.11.2020 16:52 | тексты от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Безвременно, безвременно. На кого ты нас покинул? Ты туда, а мы здесь. Мы здесь, а ты туда.
М.М. Жванецкий
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болт | 06.11.2020 17:40
Лучше длинная живая очередь, чем короткая автоматная.

Лучше пузо от пива, чем горб от работы.

Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.

Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений.

Лучше с трудом заниматься любовью, чем с любовью заниматься трудом.

Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем!

Лучше обед без аппетита, чем аппетит без обеда.

Лучше маленький доллар, чем большое спасибо.

Одна голова – хорошо, а с туловищем лучше.
Пешеход всегда прав. Пока жив.

Перебегал улицу на красный свет и был сбит встречным пешеходом.

Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.

Я слишком быстро вожу машину, чтобы переживать из–за холестерина!

С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.

Главное – не перейти улицу на тот свет.

Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел–хранитель.

В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче...

Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак

Мыслить так трудно, – поэтому большинство людей судит.
atrox | 06.11.2020 18:00
болт (17:40), про полумрак - круть ваще.
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