ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: @supershmel, старинный обычай »
06.11.2020 19:54 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

1024x694, 237 Kb / ч/б, голая, камень, море, Анапа, ссср

комментарии
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vaillant | 06.11.2020 21:30
Анапа в Крыму, майэсс
Bob Tot | 06.11.2020 22:37
Убрал Крым и описание до выяснения обстоятельств. Анапа на фотке прописана, так что остается. Фотка не гуглится, автора прошу сослаться на источник с описанием, ибо да, Анапа в Крыму - интересное сочетание
atrox | 06.11.2020 23:21
Bob Tot (22:37), убрал описание из чужого поста - круть! Можно я потрогаю твой редактор.
Bob Tot | 06.11.2020 23:39
atrox (23:21), там была написана чушь, и она не претендовала на шутку. Я отписался, что это был я и почему это сделано
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