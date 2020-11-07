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07.11.2020 06:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

1600x1200, 261 Kb / Великий Октябрь, 7 октября, революция, ссср

комментарии
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Berencev | 07.11.2020 09:49
Почему праздник великого ОКТЯБРЯ, а на календаре - ноябрь?
dimas | 07.11.2020 10:07
Уроки надо не прогуливать.
Vintorezz | 07.11.2020 10:32
Временное правительство было свергнуто в ходе вооружённого восстания 25—26 октября (7—8 ноября по новому стилю) в Петрограде
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