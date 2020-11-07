ещё! выкл. сиськи
« Vintorezz: Трамп вроде все »
07.11.2020 20:48 | тексты от mxx | комментарии: 4  ↓ 
Байден сказал, что Меланья может остаться в Белом доме.
комментарии
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Vintorezz | 07.11.2020 20:55
Иванка тоже...
Bob Tot | 07.11.2020 21:09
зачем они ему в таком возрасте
supershmel | 07.11.2020 21:14
Bob Tot (21:09), нашему фюреру кабаева зачем то нужна)
Bob Tot | 07.11.2020 21:18
supershmel (21:14), для слухов, не иначе
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