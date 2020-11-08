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08.11.2020 18:34 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Кошачий лемур
Наиболее известный вид из семейства лемуровых. Этот вид относится к отдельному роду, хотя многие специалисты относят его к родам Eulemur или Hapalemur. Относится к подотряду мокроносых обезьян отряда приматов. Мадагаскарское название кошачьего лемура - маки.
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