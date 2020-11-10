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10.11.2020 13:17 | интересное от Pavelin | комментарии: 1  ↓ 
Дамский замок Шенонсо во Франции
2000x1328, 455 Kb / Франция, замок, река, отражение, Шенонсо

комментарии
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Pavelin | 10.11.2020 13:18
Замок Шенонсо расположен в живописном месте на изгибе реки Шер. Входит в число замков, обычно называемых замками Луары. Имеет «народное» название — «дамский замок». Галерея фото замка Шенонсо https://www.vse-strani-mira.ru ... park-france/2639-shenonso.html
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