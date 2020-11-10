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10.11.2020 13:45 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Советские хот–дог и гамбургер, Сочи, СССР, 1958 год.
Сосиска с булкой и котлета с булкой и огурцом по рублю старыми.
Через три года это удовольствие будет стоить десять копеек.
1200x1079, 187 Kb / Сочи, СССР, кафе, булка, котлета, сосиска, общепит, берег, пляж, бикини

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