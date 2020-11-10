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10.11.2020 13:46 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
«В родную бригаду» - Художник Иван Бабенко, 1970 год
1200x896, 288 Kb / военный, галстук, солдат, бидон, картина, ссср, радиоприемник, фуражка

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