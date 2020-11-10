ещё! выкл. сиськи
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10.11.2020 19:38 | картинки от atrox | комментарии: 2  ↓ 
Напомнило одного юзера.
650x526, 87 Kb / мир, яой, вывеска

комментарии
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dimas | 10.11.2020 22:38
Вот когда ты, блть, перестанешь писать "напомнило одного юзера", что ссышься в глаза написать, кого напомнило? Нам то нах тя по IP вычислять - пиши в глаза: напомнило вот этого юзера, чтобы всем понятно было.
Будь мужчиной, сцк, в конце то концов.
dimas | 10.11.2020 22:39
Демократия, как бы тут и гласность, и перестройка.
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