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11.11.2020 05:31 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

1155x1134, 297 Kb / су-24, ми-24, терпим, плакат, москва, МИД

комментарии
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Hedg | 11.11.2020 05:37
Ничего не понятно... Нужно разъяснение.
Vintorezz | 11.11.2020 06:15
Турки сбили самолет су-24 и вертолет ми-24, но они типа наши бизнес партнеры и при капитализме прибыль важнее.
Bilir | 11.11.2020 06:29
Зачем Турции сбивать Ми-24 и в этот же день Азербайджану признавать, что это именно Азербайджан сбил по ошибке? Хоть какую-то версию интересно послушать.
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