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11.11.2020 10:11 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2 ↓
Талисманы Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге.
«Первая — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Ее имя ассоциируется со словом «малахит», который имеет к Уралу непосредственное отношение. Ягги — спортсмен-любитель. Он очень любит баскетбол и является оленем. Он ест мох, ягель, поэтому такое имя. Третий — импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками»
Представил талисманы лично министр спорта РФ Олег Матыцин.
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