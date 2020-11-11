ещё! выкл. сиськи
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11.11.2020 10:11 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Талисманы Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге.
«Первая — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Ее имя ассоциируется со словом «малахит», который имеет к Уралу непосредственное отношение. Ягги — спортсмен-любитель. Он очень любит баскетбол и является оленем. Он ест мох, ягель, поэтому такое имя. Третий — импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками»
Представил талисманы лично министр спорта РФ Олег Матыцин.
727x436, 90 Kb / Талисман, Универсиада, Екатеринбург, Забавные существа, олень, блогер, соболь, звери, зверята

комментарии
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svetophil | 11.11.2020 10:29
это в "иное" :)
Berencev | 11.11.2020 10:53
Итс э файнл брейн сэл!
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