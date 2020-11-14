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14.11.2020 18:06 | интересное от Vintorezz | комментарии: 8 ↓
Дорогами войны [R].
Колонна 15-й отдельной гвардейской Берлинской Краснознамённой ордена Кутузова III степени мотострелковой бригады МС ВС РФ в районе населённого пункта Шуши. НКР, 13 ноября 2020 года.
Разбитая техника и погибшие - армянской стороны.
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