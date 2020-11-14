ещё! выкл. сиськи
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14.11.2020 18:06 | интересное от Vintorezz | комментарии: 8  ↓ 
Дорогами войны [R].
Колонна 15-й отдельной гвардейской Берлинской Краснознамённой ордена Кутузова III степени мотострелковой бригады МС ВС РФ в районе населённого пункта Шуши. НКР, 13 ноября 2020 года.
Разбитая техника и погибшие - армянской стороны.
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1920x1280, 297 Kb / война, карабах, миротворцы, колонна

комментарии
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tshadrin | 14.11.2020 18:24
Около Шуши больше 700 военных Карабаха погибло. Ужас конечно.
Bob Tot | 14.11.2020 18:53
идите, пожалуйста, нахуй со своей политикой
anchoras | 14.11.2020 19:22
Bob Tot (18:53), никогда такого не было и вот опять
nevrika | 14.11.2020 19:23
Bob Tot (18:53), Тебя сюда силком затащили?
nevrika | 14.11.2020 19:24
Как я понимаю, РФ и Турция поделили сферы влияния. РФ отдала часть территории в обмен на что то.
Sovun | 14.11.2020 19:54
Героические военные великой Российской империи очередной раз на территории других стран защищают священные геополитические интересы. И очередной раз мнение Армении и Азейбарджана никого не интересуют.
Bob Tot | 14.11.2020 20:00
nevrika (19:23), меня сюда не за этим затащили
oleole1212 | 14.11.2020 20:11
проясните кто там фашисты, армяне или айзера
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