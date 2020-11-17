ещё! выкл. сиськи
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17.11.2020 12:14 | прочее от kikos | комментарии: 1  ↓ 

1920x1408, 204 Kb / яйцо, тарелка, чёрный

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dimas | 17.11.2020 12:27
В черном-черном лесу есть черное-черное озеро, около этого черного-черного озера стоит черная-черная скала, под этой черной-черной скалой растет черное-черное дерево, под этим черным-черным деревом сидят два черных-черных человека:
— Василий Иванович, а на хрена мы эту резину жгли?
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