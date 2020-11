18.11.2020 21:27 | тексты от Murrzik | комментарии: 2 ↓ от — А русские поют Happy birthday to you на своём языке?

— Нет, у нас нет этого.

— А что же вы поёте?

— Let pedestrians run clumsily across the puddles.

— Sorry?

— Let pedestrians run clumsily across the puddles.

— А дальше как?

— And let water flow like a river down the pavement.

— Вы это поёте на день рождения?

— Точно так.

крокодил, гена, день рождения