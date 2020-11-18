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18.11.2020 21:27 | тексты от Murrzik | комментарии: 2 ↓
— А русские поют Happy birthday to you на своём языке?
— Нет, у нас нет этого.
— А что же вы поёте?
— Let pedestrians run clumsily across the puddles.
— Sorry?
— Let pedestrians run clumsily across the puddles.
— А дальше как?
— And let water flow like a river down the pavement.
— Вы это поёте на день рождения?
— Точно так.
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