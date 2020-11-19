ещё! выкл. сиськи
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19.11.2020 05:39 | картинки от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 

1124x2002, 326 Kb / футболист, Дзюба, поддержка, напряжение бисексуал

комментарии
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supershmel | 19.11.2020 08:06
Ребятки, я понимаю, что вам всё шутки, всё смешно, но не надо трогать классику, и смеяться над спортсменами. Я сам раньше бывал в качалке, с той эпохой меня связывают тёплые, ностальгические воспоминания. У вас нет никаких принципов, смеётесь над всем подряд. А у тех простых ребят были принципы, мы были людьми дела. Просят подстраховать на штанге - страхуешь. Просят сак дик - выручаешь друга.
Лелик | 19.11.2020 08:54
supershmel (08:06), вот откуда у тебя - "голландский штурвал по пятницам"...
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kikos | 19.11.2020 11:38
Лелик (08:54), он этого не скрывает)
Vintorezz | 19.11.2020 12:11
supershmel (08:06), проникновенно...
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