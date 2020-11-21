21.11.2020 06:35 | тексты от Murrzik | комментарии: 0 ↓ от "Спать или не спать — вот в чем вопрос. Достойно ль

Постель расправить в восемь,

Иль надо засидеться в интернетах,

Открытых вкладок сонм

Бездумно пролистав, закрыть? Не спать всю ночь.

А утром — выключить компьютер,

Истошный крик будильника услышав,

Одеться и, поев неспешно,

Нырнуть в реальность, что течет за дверью.

Поспать... До вечера такого слова нет.

Кляня свои полночные забавы,

Даешь себе зарок, что ляжешь в десять,

Отдав испуг бабайкам, бок — Волчку

И — под песок, под сказки, под баранов —

Уйдешь в мир грез до петухов вторых.

Уснешь... И будешь видеть сны..." — закончил Баюн.