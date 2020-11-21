ещё! выкл. сиськи
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21.11.2020 06:35 | тексты от Murrzik | комментарии: 0  ↓ 
"Спать или не спать — вот в чем вопрос. Достойно ль
Постель расправить в восемь,
Иль надо засидеться в интернетах,
Открытых вкладок сонм
Бездумно пролистав, закрыть? Не спать всю ночь.
А утром — выключить компьютер,
Истошный крик будильника услышав,
Одеться и, поев неспешно,
Нырнуть в реальность, что течет за дверью.
Поспать... До вечера такого слова нет.
Кляня свои полночные забавы,
Даешь себе зарок, что ляжешь в десять,
Отдав испуг бабайкам, бок — Волчку
И — под песок, под сказки, под баранов —
Уйдешь в мир грез до петухов вторых.
Уснешь... И будешь видеть сны..." — закончил Баюн.
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