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21.11.2020 12:17 | картинки от mxx | комментарии: 1  ↓ 
«Принял активное участие». Милиция прислала протокол по 23.34 минчанину, умершему 7 лет назад.

«Общаться с милицией нет желания, есть желание только найти сильного медиума и поблагодарить отца за его гражданскую позицию», — иронизирует сын покойного.
1280x768, 112 Kb / ОМОН, зомби

комментарии
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Damsel | 21.11.2020 14:27
если все же обратиться в милицию, то вероятнее всего ответом будет «ну вы же понимаете»
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