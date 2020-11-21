ещё! выкл. сиськи
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21.11.2020 14:08 | прочее от kikos | комментарии: 2  ↓ 
Если видишь на картине Чашку кофе на столе.
Или морс в большом графине.
Или розу в хрустале.
Или бронзовую вазу.
Или грушу, или торт.
Или все предметы сразу,
Знай, что это НАТЮРМОРТ.
1374x914, 203 Kb / соль, огрурец, чеснок

комментарии
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Bob Tot | 21.11.2020 15:40
хуй
Nick7rus | 21.11.2020 15:46
Bob Tot (15:40), что у вас с лицом?
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