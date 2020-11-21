ещё! выкл. сиськи
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21.11.2020 17:08 | интересное от kikos | комментарии: 5  ↓ 
15 ноября ей исполнилось 75 лет ана радилась ф щвеции ана прынцэса.. Хто эта?
450x622, 30 Kb / принцесса, певица, легенда

комментарии
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maxi_funy | 21.11.2020 18:22
Ты Бы ЕщЁ нАпИсАл ПоЕбАнУтОмУ
supershmel | 21.11.2020 19:14
таки шаболда с аббы оказалась https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... D0%B8-%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4 понаехавшая принцесса
U_Ice | 21.11.2020 20:23
Господа, а можно узаконить бан за такой текст как у кикоса?
Bob Tot | 21.11.2020 20:52
хуй
kikos | 21.11.2020 20:53
U_Ice (20:23), возбудилсо?? Даа, ты возбудилсо))
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